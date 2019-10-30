تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو عن "معرض الرعب" في السعودية

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو من فعاليات "معرض الرعب"، التي تقام ضمن موسم الرياض.

ويحتوي المعرض على العديد من الألعاب المرعبة ومتاهات مخيفة وبيت للرعب وعدد من ورش العمل لتعليم مكياج الرعب.

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تسرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

يزيد عدد فعاليات موسم الرياض على 100 فعالية يومية، وتتنوع بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.