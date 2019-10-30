بالفيديو.. محاولة إنقاذ أب لرضيعه من الغرق كادت أن تنتهي بكارثة

وثق مقطع فيديو، مشاهد مرعبة خلال محاولة أب إنقاذ طفله الرضيع من الموت غرقا.

وكان الأب يمر بسيارته عبر جسر ضيق في ولاية ماديا براديش وسط الهند، ليصطدم بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

وخرج الأب من نافذة السيارة، ورفع طفله بكلتا يديه وحاول رميه باتجاه الأشخاص الموجودين فوق الجسر لإنقاذه، إلا أن الرضيع اصطدم بقوة في الجسر وسقط في الماء مجددا.

#WATCH Madhya Pradesh: A car carrying 5 people lost its balance, while trying to avoid hitting an autorickshaw, and fell into a river in Orchha town of Niwari district today. All the five occupants of the car were later rescued and sent to a hospital. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/TF8uTDBmWG — ANI (@ANI) October 28, 2019

وتدخل أحد الحضور وقفز في النهر لإنقاذ الطفل بمساعدة الأب، ونجحا في رفعه فوق الجسر.

وقفز آخرون نحو السيارة من أجل إنقاذ بقية أفراد الأسرة العالقين فيها، وجرى إنقاذ أفراد الأسر ونقلها إلى المستشفى، حيث يخضعون للعلاج.