الآيس كريم مفيدة للزكام؟

وفقًا لبيان على موقع المنظمة، على عكس الاعتقاد السائد، فإن الآيس كريم لن يؤدي إلى تفاقم المرض، بل يساعد في التغلب على الأعراض، ويخفف من التهاب الحلق.

بالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج مغذي بما فيه الكفاية ليتم إدراجه في قائمة المريض.

أضافت روس كاتشيستفو أيضًا أنه عند الإصابة بنزلة البرد، يجب أن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C، وشرب البابونج وتناول العسل.

وكان قد حذر أطباء من تناول الآيس كريم خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة، في وقت سابق وذلك لأنه عند تناوله سريعا يتم تبريد الجهاز التنفسي العلوي بشكل حاد.

وصرح كبير المتخصصين المستقلين في قسم الرعاية الصحية الأولية للبالغين، أندريه تياجيلنيكو، أنه لا تنصح وزارة الصحة في موسكو بتناول الآيس كريم في الحرارة العالية. لأن التبريد السريع للجهاز التنفسي العلوي يسبب الضغط على الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد.