على غرار "الجميلة والوحش"... تفاصيل أول فيلم لشيرين منذ 16 عاما

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى السينما مرة أخرى مع المنتج وليد منصور، لتقديم عمل سينمائي.

وتأتي عودة شيرين للسينما عقب 16 عاما من الغياب، عندما شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي.

ووفقا لمجلة "هي"، التعاقد جار مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهد الفيلم بأسلوب احترافي.

وعقب الاستقرار على مخرج العمل، سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي، لاختيار الأبطال المشاركين مع لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020.

وذكر المنتج وليد منصور، أن فيلم شيرين الجديد سيكون متنوعا بين الكوميديا والاستعراض والتشويق، ويخطط صناع الفيلم للاستعانة بأساليب حديثة للتصوير، على غرار فيلم "الجميلة والوحش".

شيرين أعلنت منذ فترة اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تغريدة لها حول نيتها إقامة حفل غنائي في لبنان بعد اندلاع المظاهرات الأخيرة.