غضب من "نتفليكس" بسبب هذه الخاصية الجديدة

أعرب عدد من صناع السينما عن غضبهم من خاصية جديدة اعتمدتها شبكة "نتفليكس" لبث وإنتاج الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت.

وأضافت نتفيلكس خاصية جديدة للأفلام المتاحة عبر شبكتها، تتيح للعملاء تسريع العروض التلفزيونية والأفلام بحسب رغبتهم، وفقا لما نقله "موقع 24".

ومن النجوم الذين عبروا عن غضبهم أبطال مسلسل "بريكينغ باد"، آرون بول وبراد بيت، الذين أعربوا عن رفضهم للتحديث الجديد، معتبرين أن الخاصية الجديدة من شأنها تشويه تجربة مشاهدة هذه الأفلام.

وحذر عدد من المخرجين شبكة نتفليكس من إطلاق حملة ضدها في حال إضافة ميزة "زر التسريع" إلى متصفح العرض، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا الخيار في إهمال بعض التفاصيل البارزة في أعمالهم.

ويرى العديد من نقاد السينما وصناعها أن هناك مخاوف من هيمنة شبكات البث التدفقي وبخاصة نتفليكيس، على صناعة الأفلام ومدى تأثير ذلك مستقبلا على صناعة السينما بشكل عام.

وأعلنت شركة نتفليكس قبل أيام زيادة بالملايين في عدد مشتركيها خلال أربعة أشهر فقط، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي زيادة بمقدار 6.77 مليون مشترك، الجزء الأكبر منها جاء من الأسواق الخارجية.

وتعود هذه الزيادة الضخمة في عدد المشتركين إلى عرض الموسم الجديد لمجموعة من أشهر الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" الذي شاهده 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع فقط من عرضه، ليصبح بذلك الموسم الأعلى مشاهدة بين البرامج التي انتجتها نتفليكس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

​أما على مستوى الارباح والأداء الاقتصادي لنتفليكس، فقد سجل السهم الخاص بالشركة أكبر ارتفاع له منذ تسعة أشهر في تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وهدأت الزيادة الكبير في أعداد المشتركين، فضلا عن الأداء الجيد في البورصة، من مخاوف القائمين على الشركة من تداعيات المنافسة الوشيكة مع شركة "والت ديزني"، عملاق الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وشركة "آبل"، عملاق التكنولوجيا.