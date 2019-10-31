سلالم "الجوكر" تنال شهرة واسعة وتتحول لوجهة سياحية لمحبي التقاط الصور...فيديو

لا تزال حمى الفيلم الأمريكي المثير للجدل "الجوكر" تكتسح العالم، فبعد تربع الفيلم على قائمة أكثر الأفلام للكبار تحقيقا للإيرادات، يواصل متابعوه قصد الأماكن التي جرى تصوير مشاهد الفيلم فيها.

وبحسب إحصاءات مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن الفيلم حاز على اللقب، بعدما وصلت إيراداته في شباك التذاكر العالمي إلى 788 مليون دولار، ليتفوق بذلك على الجزء الثاني من فيلم "ديدبول" من إنتاج 2018، الذي كان يعتلي القائمة بإيرادات عالمية 785 مليون دولار، والجزء الأول من "ديدبول" (2016) الذي بلغت إيراداته عالميا 782.6 مليون دولار.

نال الدرج الذي تم استخدامه في عدد من مشاهد الفيلم شعبية كبيرة بين محبي الفيلم حتى أصبحوا يقصدونه من كل مكان بغية إلتقاط صور شخصية عليه أو سيلفي.

Joker: les escaliers du film devient le nouveau spot des instagrameurs pic.twitter.com/e4GxzklaW8 — BFMTV (@BFMTV) October 24, 2019

ليصبح الدرج وجهة كبيرة للكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمصوريين الفوتوغرافيين.

ولم يخف سكان منطقة برونكس التي يقع فيها الدرج، رغبتهم بالحصول على الأموال من الراغبين في إلتقاط الصور عليه.

يعرض فيلم "الجوكر"، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج تود فيليبس، رؤية خاصة لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.

ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.