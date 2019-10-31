قطع إصبعه بسبب لدغة أفعى ليكتشف المفاجأة

تعرض رجل في الستينيات من عمره إلى لدغة من أفعى في يده.

وظن الرجل أن لدغة الأفعى شديدة السمية وقد تؤدي إلى موته فورا، ليسارع بقطع إصبعه بسكين كان بحوزته.

وكانت المفاجأة الكبيرة، عندما علم الرجل أن سم هذا النوع من الأفاعي ليس قاتلا على الإطلاق، بل إنه يستخدم في تحضير علاجات للمفاصل والعظام.

وقال الرجل في إفادته للأطباء، إنه سمع من أقاربه أن لدغة الأفعى يمكن أن تؤدي إلى وفاة فورية.

Our Shot of the Day honoree kept bad advice handy and it came back to bite him.https://t.co/UJsK9ATwXs — @MensRoomLive (@MensRoomLive) October 31, 2019

ويقول موقع متخصص في الحيوانات، إن النوع الذي لدغ الرجل يعيش في جنوب شرق الصين وفي أجزاء من فيتنام وتايوان، ويفضل الغابات كمأوى آمن بعيدا عن البشر.

ولفت إلى سلوك شائع بين سكان المنطقة إذا أصابتهم لدغات الأفاعي، يتمثل في قطع موضع اللدغة، فيما يعمد آخرون إلى إحراق أطرافهم في محاولة لتفادي ما يعتقدون أنها سموم قاتلة.

وقال إن الموت الفوري بعد اللدغة "مجرد انطباع خاطئ لدى الكثيرين"، مؤكدا أنه "في معظم الحالات، إذا تلقى المريض علاجا خلال 6 ساعات من وقت اللدغة فلن تكون قاتلة".