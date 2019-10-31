المغرب.. مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية

أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بأن مسافرة على متن خطوطها وضعت مولودة أنثى بعد ساعة واحدة من إقلاع الرحلة الرابطة بين الدار البيضاء ونيويورك.

ووفقا لصحيفة "هيسبريس" المغربية، فإن الشركة أشارت في بيان إلى أن المسافرة شعرت بأولى آلام المخاض دقائق قليلة بعد إقلاع الطائرة على الساعة الرابعة وخمسة عشرة دقيقة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، وبعد إشعار طاقم الطائرة، أشرفت رئيسة المقصورة شخصيا على عملية الوضع التي تمت بنجاح، وذلك بمساعدة الطاقم التجاري للطائرة (المضيفات والمضيفين).

وأضافت الشركة في البيان "اضطر قائد الطائرة العودة بشكل مستعجل نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وعند هبوط الطائرة، كان بانتظار الأم والمولودة طاقم طبي لتوفير الرعاية اللازمة".

وأكدت الشركة أن المضيفات والمضيفين "يتلقى تكوينا مستمرا يشمل تدخلات طبية مختلفة، من ضمنها التدخلات الخاصة بالولادة"، متقدما بمتمنيات الشركة لكل من الأم والمولودة بموفور الصحة والسعادة، وبالاعتذار للمسافرين عن التأخر الناجم عن هذه الوضعية.