بالفيديو.. ابنة منى زكي تثير ضجة بعد ظهورها الإعلامي الأول

أحدثت ابنة الفنان المصري، أحمد حلمي، والفنانة المصرية، منى زكي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الإعلامي الأول.

وكشفت "لي لي أحمد حلمي"، في أول لقاء تلفزيوني لها، عن موهبتها الفنية، فأشارت إلى أنها منذ الصغر تحب الرسم، بكل أشكاله، ولفتت إلى أن والدها ساعدها كثيرا على تنمية موهبتها، خاصة أنه يجبد هو الآخر هذا الفن من الرسم.

وأضافت "لي لي"، خلال حديثها لبرنامج "ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، أن والدها الفنان أحمد حلمي ووالدتها الفنانة منى زكي، يحرصان دائما على عرض رسوماتها الجيدة على أصدقائهما، مؤكدة أنها تشغل وقت فراغها في الرسم، وفي نفس الوقت حريصة على الاهتمام بدراستها.

وأوضحت أن والدها الفنان أحمد حلمي نصحها ببيع لوحاتها الفنية، ولكنها كانت ترغب في الإبقاء عليها، وعدم عرضها للبيع، لارتباطها بكل لوحة، حتى اقتنعت مؤخرا بنصيحة والدها وأصبحت تبيع هذه اللوحات.

يشار إلى أن أحمد حلمي ومنى زكي لديهما 3 أبناء، هما الابنة الكبرى، لي لي، وسليم، ويونس، اللذان رزقا به في 2017.

وتزوج أحمد حلمي من منى زكي في عام 2002، وبعد عام رزقا بابنتهما الأولى لي لي.