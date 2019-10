فنانة مصرية تبهر معجبيها بظهورها دون ماكياج في "الهالوين"

View this post on Instagram

أشيك فنان في المهرجان محبتش اجيب بقية البدل اللي عندي خوفا علي شعور الزملا 😎😂 @elgounafilmfestivalofficial Suit designed by me 🕴🏻🤵🏻 Jewelry by @saranadiamond Suit chain @iramjewelery Special thanks to my friend @ihabeladly Makeup by @sallyrashid_ Hair by Ziad Photo by @ahmedraafat4