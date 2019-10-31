فنانة مصرية تبهر معجبيها بظهورها دون ماكياج في "الهالوين"

اكتفت فنانة مصرية، بالاحتفال بعيد "الهالوين" العام الحالي، بظهورها أمام جمهورها دون ماكياج.

وأطلت المطربة المصرية، ساندي، على جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بصورتها دون ماكياج، وكتبت معها لهم أنها ليست مضطرة لوضح ماكياج خاص بــ"الهالوين"، وإنما اختارت التقاط هذه الصورة عقب اسيتقاظها بعد ساعتين من النوم فقط.

وعلى عكس المتوقع، فقد أبهرت الصورة معجبي ساندي، إذ أشادوا بمظهرها بعد الاستيقاظ من النوم، وأكدوا أنها ما زالت محتفظة بجمالها من دون ماكياج.

وسبق لساندي أن أثارت جدلا، خلال حضورها حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بظهورها ببذلة رجالية.

يشار إلى أن ساندي تقدم أغاني تتناول قضايا المراهقين، من أشهر أغانيها "كل ما أقرب"، وطرحت 6 ألبومات غنائية، كان آخرها في عام 2016 بعنوان "حب".

يشار إلى أن عيد "الهالوين" هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ويعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

لكن تطورت الفكرة، عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" أثناء يوم "الهالوين"، لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.