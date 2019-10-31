بسبب انتهاك خصوصيتها.. كيم كارداشيان تطالب بتعويض 10 ملايين دولار

تسعى نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار من أحد تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد انتهاكه خصوصيتها.

واستخدمت شركة "iHandy" صورة لـ"كارداشيان"، من حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منها، وذلك لأغراض تسويقية، وذلك وفقا لدعوى قضائية رفعت أمس الأربعاء، في محكمة كاليفورنيا العليا، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتتهم الدعوة القضائية المؤلفة من 14 صفحة، التطبيق "بالاختلاس الصارخ والمحسوب والاستخدام غير المصرح به والاستغلال التجاري الاحتيالي" لصورة كيم كارداشيان، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" في عام 2017.

وتزعم الدعوى أن شركة "iHandy" استخدم صورة كيم كارداشيان من أجل الترويج لتطبيقها "Sweet Cam"، المتخصص في إضافة ماكياج على الصور، وذلك من أجل الاستفادة من شهرة كارداشيان في جذب مستخدمين جدد للتطبيق.

وأكد مارتى سينغر، محامي كيم كارداشيان، أن مبلغ 10 ملايين دولار غير مرتفع، وبرر ذلك بأنها تتقاضى مبالغ طائلة في أي إعلان يستخدم صورتها وشخصيتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا للوثائق القانونية الصادرة في شهر مايو/أيار، فقد تم الكشف عن كيم كارداشيان تتقاضى ما بين 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، لكل إعلان تنشره على "إنستغرام"، ثم بعد ذلك أشار موقع "تي إم زي" أنها تتقاضى في الواقع المبلغ مليون دولار، وفقا لمصاردها.