إيفانكا ترامب تزور دولة عربية للتعريف بمبادرة التنمية والإزدهار العالمي للمرأة

ينتظر أن تحل ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيفانكا، ضيفة على المغرب، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن البيت الأبيض.

نواكشوط- سبوتنيك. وأضافت المصادر أن "هذه الزيارة ستركز بشكل خاص على التعريف بمبادرة التنمية والإزدهار العالمي للمرأة، التي ترعاها إيفانكا ترامب".

وكانت إيفانكا قد أشادت باعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد متعلق بمنح الأراضي للنساء والذي يكرس المزيد من المساواة والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء.

وستعقد إيفانكا ترامب سلسلة من الاجتماعات، في مدينتي الرباط والدار البيضاء، حول التمكين الاقتصادي للمرأة.

واحتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي لها، دون مساحيق التجميل، وعلقت ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب:

العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد.

وأبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة، وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت "جميلة".

إيفانكا ترامب سافرت إلى الكثير من الدول حول العالم، خلال العام المنصرم، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض، برنامجا يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية، بحلول عام 2025.