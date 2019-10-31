بعد تعليقه المثير على فيلم "الممر"... محيي إسماعيل يفاجئ الجمهور بتصريحات جديدة (فيديو)

شغل الممثل المصري، محيي إسماعيل، اهتمام الجمهور العربي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تعليقه المثير للجدل عن الفيلم الحربي "الممر".

وقال "إسماعيل" (72 عاما)، على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "لم أشاهد فيلم "الممر"، وإنما شاهدت فيلم "الرصاصه لا تزال في جيبي".. وجسدت في أحداثه دور اليهودي، وكنت عبقري.. وشكرا".

كذلك تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق آخر لمحيي إسماعيل هو: "أنا أول مره أحضر هذا المهرجان.. وأنا عضو لجنة تحكيم الأفلام العالميه.. إيه تاني؟"، ما جعل العديدين منهم يتهمونه بالغرور والتعالي.

وعاد محيي إسماعيل من جديد، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة مثيرة، عبر شاشة فضائية "إم بي سي مصر"، عندما قال إنه يتعرض لتعتيم إعلامي لا يدري ما سببه.

وقال خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس: "لقد تعودنا أن أي فنان يبدأ من الصفر يصل إلى القمة، أنا بدأت من القمة، يعني أنا غلطان؟"، موضحا أن وصوله إلى القمة مبكرا يعتبر سببا في هذا التعتيم الإعلامي.

وتابع:

هل خطأي هو أنني شاركت في بطوله فيلم "الإخوة الأعداء" إلى جانب 10 نجوم، وأحصل على جائزة من موسكو، وأضيف في الفيلم تفاصيل لم تكن موجودة في الفيلم الأجنبي؟ هل الذكاء في مصر لازم الواحد يدفع ثمنه؟.

واستطرد: "هناك مقولة لألبير كامو تقول إن الذكاء يكلفنا ثمنا فادحا، فإما أن ندفع الثمن أو ننفي الذكاء"، لافتا إلى أنه دفع ثمن الذكاء.

كما استنكر محيي إسماعيل في اللقاء التلفزيوني، طرح الفيلم "الجوكر" في دور العرض السينمائية المصرية، موضحا إلى أنه يصور شخصا مضطرب نفسيا ناقم على الأثرياء، ويدعو إلى التخريب وإحداث الفوضى في المجتمع، كما أنه تناول شخصية المريض النفسي بشكل خاطئ.

وأضاف أنه لو عرض عليه تجسيد "الجوكر" بنكهة مصرية، فأكد محيي إسماعيل أن سيجسده بطريقة إنسانية، مبينا أنه سيوفر له التوجيه النفسي لكي يشفى ويصبح شخصا فعالا في المجتمع.

كما صرح محيي إسماعيل لبرنامج "المساء" إنه يعتبر تسليط الضوء عليه من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، رزقا من الله، لأنه أضاء مسيرة 40 عاما، لافتا إلى أنه لم يندم على شيء خلال مسيرته الفنية؛ لأنه يدرك أن الابتلاء يعقبه تعويض عند الله، وهذه حكمة المولى سبحانه وتعالى.

يشار إلى أن محيي إسماعيل رشح لتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.