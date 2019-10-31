وائل كفوري يصل الأردن بطائرة خاصة للمشاركة في مهرجان الهرم الغنائي… فيديو

وصل الفنان اللبناني، وائل كفوري ، اليوم الخميس، إلى محافظة إربد شمال الأردن على متن طائرة خاصة؛ وذلك لإحياء حفله الغنائي المقرر الليلة، بمهرجان "الهرم" الغنائي في إربد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو، يظهر لحظة نزول المطرب كفوري من طائرة مدنية، بالقرب من المهرجان، في مدينة إربد الأردنية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمنطقة الحفل، شملت إغلاقًا مؤقتًا للطريق الذي هبطت فيه الطائرة.

وتأتي مشاركة المطرب اللبناني في مهرجان الهرم ضمن تنفيذه مجموعة من الفعاليات المتنوعة بعدد من محافظات الأردن.

وما زال كفوري يحصد نجاح أغنيته الجديدة "استشبهت فيكي" التي حصدت ما يقارب 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" منذ طرحها حتى الآن، والأغنية من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.

يذكر أن وائل كفوري أحيا حفلا بالسعودية في يوليو/تموز الماضي، على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.