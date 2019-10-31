بالفيديو... تصرف مصارعتين مع سعودية يثير جدلا واسعا

انتهت منذ قليل، أحداث أول مباراة مصارعة نسائية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مهرجان "كراون جول"، الذي تنظمه شركة "WWE" الأمريكية، على هامش "موسم الرياض".

وكانت الفائزة في النزال التاريخي، الأمريكية من أصول كندية، ناتاليا، على منافستها لايسي إيفانز، واللتان كانتا ترتديان ملابس محتشمة.

وعقب انتهاء المباراة، هبطت المصارعتان من الحلبة من أجل تحية الجمهور السعودي، وقامتا بمعانقة سيدة سعودية وتقبيل يدها.

​وأثار تصرف ناتاليا ولايسي إيفانز مع السيدة السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير منهم عن تأثرهم من المشهد.

وكانت لايسي إيفانز علقت على مشاركتها في أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية، قائلة: "لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدا سأجعل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك".

ومن جانبها، قالت ناتاليا أمس:

العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في [كراون جول]، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي.

و"كراون جول" هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة "WWE"، ويشارك فيه المصارعين من العرضين التلفزيونيين "راو" و"سماكداون".

والعرض هو جزء من فعاليات "موسم الرياض"، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض "كراون جول" في عام 2018.