بالفيديو... تصرف مصارعتين مع سعودية يثير جدلا واسعا

وكانت الفائزة في النزال التاريخي، الأمريكية من أصول كندية، ناتاليا، على منافستها لايسي إيفانز، واللتان كانتا ترتديان ملابس محتشمة.
An unforgettable night for @NatbyNature, @LaceyEvansWWE, and the entire @WWEUniverse. #WWECrownJewel pic.twitter.com/1MvvCxWVHd— WWE Universe (@WWEUniverse) October 31, 2019
وعقب انتهاء المباراة، هبطت المصارعتان من الحلبة من أجل تحية الجمهور السعودي، وقامتا بمعانقة سيدة سعودية وتقبيل يدها.
.@LaceyEvansWWE and @NatbyNature are making HISTORY right now LIVE on @WWENetwork at #WWECrownJewel!— WWE Network (@WWENetwork) October 31, 2019
But will the #SassySouthernBelle get the victory? pic.twitter.com/5DvuH6slyq
VINTAGE @NatbyNature. #WWECrownJewel pic.twitter.com/BlIUknUL2D— WWE Universe (@WWEUniverse) October 31, 2019
وأثار تصرف ناتاليا ولايسي إيفانز مع السيدة السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير منهم عن تأثرهم من المشهد.
October 31, 2019
October 31, 2019
وكانت لايسي إيفانز علقت على مشاركتها في أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية، قائلة: "لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدا سأجعل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك".
ومن جانبها، قالت ناتاليا أمس:
العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في [كراون جول]، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي.
و"كراون جول" هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة "WWE"، ويشارك فيه المصارعين من العرضين التلفزيونيين "راو" و"سماكداون".
والعرض هو جزء من فعاليات "موسم الرياض"، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض "كراون جول" في عام 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)