فتاة تستخدم كيسا خلال صبغ الشعر والنتيجة غير متوقعة... صورة

أرادت فتاة أمريكية تبييض شعرها فاستخدمت كيسا من السوبر ماركت الأمريكي خلال العملية، وبالنتيجة تمت طباعة صورة الكيس على شعرها.

وتم نشر صورة الحادثة على موقع "ريديت"، وتداولها العديد من المستخدمين، وجمع أكثر من 53 ألف إعجاب.

وأوضحت الفتاة أن الكيس كان ضروريا للحفاظ على درجة الحرارة اللازمة للتبييض. لكن ونتيجة لذلك، تم صبغ طلاء السيلوفان الأزرق على الشعر.

وعلق أحدهم قائلا إن هذا المظهر الجديد سيكون بداية لترند، وأضاف، بالتأكيد سيصبغ مغنو الراب شعرهم هكذا قريبا.

ونشر أحدهم آخر: اعتقد، أن تصفيفة الشعر هذه يمكن أن تكون ميزة تنافسية عند التقدم للحصول على وظيفة في سوبر ماركت وول مارت.

وتذكر بعضهم مغني الراب إيمينيم الذي قام بتبييض الشعر في بداية القرن، واقترح مستخدم حلا بسيطا للتخلص من الطبعة: اصبغي شعرك باللون الأزرق.