"رغم وجع لبنان"... نجوى كرم تغرد من السعودية

وقبل توجها للمسرح بساعات، غردت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة "رغم وجع لبنان بدا تضلا فرحة كل اللبنانيين طايرة بسما كل العالم".
رغم وجع #لبنان بدّا تضلّا فرحة كل اللبنانيين طايرة بسما كلّ العالم!
والليلة من #السعودية من الرياض الشقيقة رح نوصّل صوتنا عكلّ الدّني 🙏🏼
— Najwa Karam (@najwakaram) October 31, 2019
وأضافت الفنانة اللبنانية "والليلة من السعودية من الرياض الشقيقة رح نوصل صوتنا عكل الدني".
شمس الاغنية انارت سماء الرياض
بهجة وطرب باجمل اغانيها ✨😍@najwakaram
..#موسم_الرياض_2019 #ليلة_بيروت#بنش_مارك_قدها pic.twitter.com/CrwDFYSVOg
— Benchmark (@Benchmark_ksa) November 1, 2019
وأطلت شمس الأغنية اللبنانية من على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، بأغنيتها "الله ياخد بيدك"، بعدها غنت باقة من أغانيها تنوعت بين القديم والجديد.
وكانت النجمة اللبنانية غردت عبر حسابها على "تويتر" تعقيبا على قرار الرئيس الحريري باستقالة الحكومة اللبنانية، وعلقت قائلة أن الكلمة الأجمل في الخطاب "ما حدا أكبر من بلدو".
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