"رغم وجع لبنان"... نجوى كرم تغرد من السعودية

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلة فنية في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض".

وقبل توجها للمسرح بساعات، غردت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة "رغم وجع لبنان بدا تضلا فرحة كل اللبنانيين طايرة بسما كل العالم".

رغم وجع #لبنان بدّا تضلّا فرحة كل اللبنانيين طايرة بسما كلّ العالم!

والليلة من #السعودية من الرياض الشقيقة رح نوصّل صوتنا عكلّ الدّني 🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) October 31, 2019

وأضافت الفنانة اللبنانية "والليلة من السعودية من الرياض الشقيقة رح نوصل صوتنا عكل الدني".

وأطلت شمس الأغنية اللبنانية من على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، بأغنيتها "الله ياخد بيدك"، بعدها غنت باقة من أغانيها تنوعت بين القديم والجديد.

وكانت النجمة اللبنانية غردت عبر حسابها على "تويتر" تعقيبا على قرار الرئيس الحريري باستقالة الحكومة اللبنانية، وعلقت قائلة أن الكلمة الأجمل في الخطاب "ما حدا أكبر من بلدو".