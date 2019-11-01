تأثيرها قد يسبب الموت.. تحذير من طريقة إعداد مشروبات الشتاء

حذر خبير في معالجة المياه، من طريقة إعداد المشروبات الساخنة مع قدوم فصل الشتاء، والتي تكون المطلب الأول على قوائم المشروبات بالمقاهى والكافيهات وداخل البيوت.

وقال الخبير في تصريحات نقلها موقع "بوابة الأهرام"، إنه رغم إيجابياتها وسط برد الشتاء، إلا أن البعض يعد المياه المستخدمة بطريقة خاطئة، تضر الجسم وتحول إيجابيات تلك المشروبات إلى سلبيات قاتلة.

وأضاف أن "البعض يرتكب أخطاءً جسيمة عند القيام بعملية غلى مياه الشرب المستخدمة فى إعداد مشروبات الشتاء الساخنة، وذلك بترك كميات من المياه لتبرد ثم يقومون بإعادة غليها مرة أخرى".

وأشار إلى أن "هذا الفعل الشائع لا يدرك أصحابه أن تأثيراته السلبية على صحتهم قد تصل إلى حد الموت مع الاستمرار فى ارتكابه".

وأوضح الخبير أن "تكرار عملية غلى المياه أكثر من مرة بعد تركها تبرد، يخفض من كمية الأكسجين والنيتروجين فى تلك المياه، كما تؤدى تلك العملية الخاطئة إلى تركيز المعادن والأملاح فى المياه، وهو ما يؤثر سلبا على صحة الكلى، ويجعلها على المدى البعيد عرضه للموت البطئ، حيث قد يؤدى هذا إلى إضعاف وظائف الكلى وتعريضها لعملية الفشل الكلوي".