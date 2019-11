امرأة تنجب مولودا بعد وصولها إلى 61 عاما

Aos 61 anos, mulher dá à luz no interior do Paraná -

Aos 61 anos, a técnica em enfermagem Ana Maria Pontelo Moreira deu à luz a Ian, na quarta-feira (30). O menino nasceu em Londrina, no Norte do Paraná, com 47,5 centímetros e 3,4 quilos. A mãe e o ... - https://t.co/2qEngVUMrn pic.twitter.com/XWzy2654sA

— Repórter Maceió (@reportermaceio) November 1, 2019