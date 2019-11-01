امرأة تنجب مولودا بعد وصولها إلى 61 عاما

أنجبت امرأة برازيلية بالغة 61 عاما طفلا عن طريق الإخصاب في المختبر بعد طلاقها من زوجها.

آنا ماريا بونتيلو موريرا أنجبت ابنًا اسمه إيان باستخدام عملية قيصرية. ويزن المولود 3.4 كيلوغرامات، وقالت البرازيلية: آمل أن تلهم قصتي الناس أعرف أن بعض النساء الأكبر سناً يحلمن بأن يصبحن أمهات، لكنهن خائفات. لقد حققت حلمي".

Aos 61 anos, mulher dá à luz no interior do Paraná - Aos 61 anos, a técnica em enfermagem Ana Maria Pontelo Moreira deu à luz a Ian, na quarta-feira (30). O menino nasceu em Londrina, no Norte do Paraná, com 47,5 centímetros e 3,4 quilos. A mãe e o ... - https://t.co/2qEngVUMrn pic.twitter.com/XWzy2654sA — Repórter Maceió (@reportermaceio) November 1, 2019

انفصلت موريرا عن زوجها عام 2014 وقالت المرأة إنها أرادت أن تتبنى طفلا قبل طلاقها كما أنها بدأت تتحضر لعملية التلقيح الصناعي، بعد الطلاق.

وخضعت موريرا لعلاج في عمودها الفقري من قبل أخصائي تقويم العظام، وكذلك مارست البيلاتيس.

واضطرت موريرا إلى تناول هرمونات باهظة الثمن خلال العلاج وأشارت، "أنه كان هناك من لا يؤمن بأنها قادرة على الإنجاب فعلا، لكن هذا لا يهم الآن فقد أصبحت أما، إني سعيدة للغاية".