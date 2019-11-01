بسبب أغنية إليسا.. ابنة هيفاء وهبي تشعل "إنستغرام"

وانتشر المقطع على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بعدما لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.
وتسأل المتابعون عن سبب استماع ابنة هيفاء لأغنية لإحدى أغنيات الفنانة إليسا، وذلك في أثناء قيام زينب بوضع الماكياج على وجهها.
وجاءت معظم التعليقات متسائلة عن سبب اختيار زينب فياض لهذه الأغنية بالتحديد.
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يشار إلى أن زينب فياض أعلنت تضامنها مع الاحتجاجات اللبنانية من خلال صورة لها مع ابنتيها وهن رافعات العلم اللبناني، نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت على الصورة : "الحق ما بيموت.. كلن يعني كلن".
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