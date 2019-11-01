بسبب أغنية إليسا.. ابنة هيفاء وهبي تشعل "إنستغرام"

أشعلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موقع "إنستغرام"، بعدما نشرت مقطع فيديو لها أثناء استماعها لأغنية إليسا.

وانتشر المقطع على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بعدما لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وتسأل المتابعون عن سبب استماع ابنة هيفاء لأغنية لإحدى أغنيات الفنانة إليسا، وذلك في أثناء قيام زينب بوضع الماكياج على وجهها.

وجاءت معظم التعليقات متسائلة عن سبب اختيار زينب فياض لهذه الأغنية بالتحديد.

View this post on Instagram الحق ما بيموت🇱🇧❤✌ #كلن_يعني_كلن #لبنان_ينتفض A post shared by ZNF | زينب نصر فيّاض (@zainabnfayad) on Oct 23, 2019 at 2:57pm PDT

يشار إلى أن زينب فياض أعلنت تضامنها مع الاحتجاجات اللبنانية من خلال صورة لها مع ابنتيها وهن رافعات العلم اللبناني، نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت على الصورة : "الحق ما بيموت.. كلن يعني كلن".