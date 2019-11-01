بالصور.. المطربة الأمريكية كاتي بيري تتسلق أهرامات مصر

وشاركت مطربة البوب الأمريكية الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صور من زيارتها لأهرامات الجيزة، مع صديقها، الممثل البريطاني الشهير، أورلاندو بلوم، بطل أفلام الخيال "Lord of the Rings" (سيد الخواتم).
وتظهر كاتي بيري في إحدى الصور وهي تتسلق أحد الأهرامات، بينما لفتت مع الصور إلى "ريشة ماعت"، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.
View this post on Instagram
Ancient Egyptians believed that when you pass on your heart had to be weighed. It had to be lighter than a feather to be qualified for the trip to the afterlife. My mother has called me feather since I was a little girl and I hope after all is said and done my heart is as light as one. This is 35.
وكانت الإلهة "ماعت" تمثل لدى قدماء المصريين قيم الحق والعدل، وتمثل ريشتها الفصل العدل والمنصف لما اقترفه الإنسان في دنياه وتحدد مصيره ليعبر إلى حياة آمنة ومطمئنة، حيث يقاس بالنسبة لريشة الحق وزن قلب الميت لمعرفة ما فعله الميت في دنياه من حياة صالحة ومستقيمة تتفق مع الحق أم كان سيئا وغير جدير بالعبور الآمن.
وتتزامن زيارة كاتي بيري إلى مصر، مع احتفالها بعيد ميلادها الـ35.
يشار إلى أن كاتي بيري عبرت عن حبها لمصر، من خلال أغنيتها المصورة "Dark Horse"، والتي تدور أحداثها في عهد الفراعنة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)