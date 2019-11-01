أول ظهور لطفلة كندة علوش وعمرو يوسف (صورة)

كشفت الممثلة السورية، كندة علوش، اليوم الجمعة، عن أول ظهور لوجه طفلتها، من زوجها الممثل المصري، عمرو يوسف.

وشاركت "علوش" معجبيها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بطفلتها "حياة" وهي في شهورها الأولى، وتظهر وجهها لأول مرة منذ ولادتها.

ونشرت كندة علوش الصورة، احتفالا بمرور عام على ولادة طفلتها الأولى.

وكانت الممثلة السورية وزوجها حريصان على عدم إظهار ملامح طفلتهما طوال العام الماضي.

وكتبت كندة علوش على الصورة: "لا أصدق أنه مر عام.. الحمد لله على أحلى هدية الله أرسلها لنا.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف".

ورزقت كندة علوش وعمرو يوسف بطفلتهما الأولى "حياة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما، في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما.