أول ظهور لطفلة كندة علوش وعمرو يوسف (صورة)

View this post on Instagram

ماعم صدق انو مرت سنة.. ❤️ الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها 🙏🏻🙏🏻 الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي 👼🏼👼🏼❤️❤️🎂🎊🎊 #حياة_عمرو_يوسف #babyhayat (بهي الصورة عمرا أسبوع )