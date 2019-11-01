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23:56 01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    المطرب المصري محمد منير

    بالفيديو... محمد منير يحيي حفلا على كرسي بدار الأوبرا المصرية

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    منوعات
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    كرم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، اليوم الجمعة، المطرب المصري محمد منير، الذي بلغ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عامه الـ65.

    وأعلنت مقدمة حفل مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تعرض محمد منير لإصابة انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، ولكنها لم تمنعه من إحياء حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ28، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

    وأكدت مقدمة الحفل، أن "منير" حرص على التواجد بحفل الافتتاح رغم إصابته، لإمتاع جمهوره والغناء معهم على المسرح الكبير.

    وأعرب محمد منير، خلال تكريمه، عن سعادته بتواجده على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للمشاركة في حفل افتتاح بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، للمرة الأولى في تاريخه.

    وقال محمد منير، إنه فخور أن وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم هي المسؤولة عن ثقافة مصر، موضحا بأن مصر بلد كبيرة وأنه تشرف بالمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، لكن مهرجان مصر من ألمع المهرجانات.

    وتابع محمد منير للجمهور الحاضر للحفل: "أتذكر الراحلة العظيمة رتيبة الحفني وجيلها الذين تحملوا المسؤولية لنبني الأغنية الجديدة"، كما حيا فرقته الموسيقية قبل استكماله الحفل بأغنية "الرزق على الله".

    وافتتح منير حفله بأغنية "يا ليلة عودي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تفاعل معه بقوة وردد معه كلمات الأغاني وسط حالة من البهجة سادت أجواء مسرح الحفل، ثم أدى أغنيات "شىء من بعيد، والرزق على الله، ويا السمرة، ويا لالالي، وعلي صوتك".

    وجلس محمد منير على كرسي في بعض فقرات الحفل، لتخفيف آلام الانزلاق الغضروفي الذي يعاني منه.

    ومهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه مصر سنويا، هو الأكبر والأعرق على المستوى الدولي، الذي يحتفي بالموسيقى العربية وتراثها، ويعود الفضل في تأسيسه للفنانة والأكاديمية الراحلة رتيبة الحفني (1931-2013).

    ويشمل برنامج المهرجان هذا العام، 37 حفلا يحييها 92 مطربا ومطربة و22 فرقة موسيقية من 7 دول، هي مصر ولبنان وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان.

    ومن أبرز الفنانين المشاركين، عاصي الحلاني ووائل جسار ومروان خوري من لبنان وأصالة نصري وفايا يونان من سوريا ونداء شرارة من الأردن وهمام إبراهيم من العراق وفؤاد زبادي من المغرب.

    نجلاء بدر
    © Photo/ facebook.com/NaglaBadrLovers
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    ومن مصر، مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد ثروت ومحمد الحلو وهاني شاكر وأنغام ونادية مصطفى وحنان ماضي وريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي.

    تقام حفلات المهرجان على مسارح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

    ويكرم المهرجان هذا العام 12 شخصية "ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي"، يتقدمها محمد منير ومعه الشاعر المصري فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد الخان والشاعر العراقي كريم العراقي وعازف الكمان المصري محب فؤاد مهنى والموسيقار المصري عمرو إسماعيل وفنان الخط العربي حمدي زايد.

    وتقام على هامش المهرجان مسابقتان للمواهب الغنائية إحداهما للشباب من سن 17 حتى 35 عاما والأخرى للأطفال من سن ستة أعوام إلى 14 عاما إضافة لمسابقة للعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي لمن هم دون 35 عاما.

    كما يقام مؤتمر الموسيقى العربية بمشاركة 45 باحثا من 15 دولة تحت عنوان (الموسيقى والمجتمع في العالم العربي) ويناقش ثلاثة محاور هي "جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي" و"الموسيقى والطفل العربي بين الماضي والحاضر" و"أثر الحراك المجتمعي على إبداع المرأة في الموسيقى".

    ويصاحب المهرجان والمؤتمر معرضان للخط العربي، الأول يضم إبداعات الفنان المكرم حمدي زايد، والثاني للجمعية المصرية للخط العربي ويحمل عنوان (عاشقات الخط العربي) ويضم 60 عملا بأيدي 60 فنانة من داخل مصر وخارجها.

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