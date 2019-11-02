Widgets Magazine
تسجيل
12:09 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    امرأة ورجل في شجار

    هل حاولت الاعتذار على خطأ ارتكبته... إليك أفضل طريقة للاعتذار

    © Fotolia / JackF
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    تعتبر القدرة على الاعتذار من أهم آداب السلوك الاجتماعي، كما أنه هناك طرق عديدة تمكنك من اكتساب مهارة الاعتذار بأدب ورقي.

    جاسوس يراقب هاتف مراهق
    © Fotolia / Brilliant Eye
    تعرف على الهرمون المسؤول عن "قلة الأدب"
    ولا يمكن لأحد أن يكون على صواب دائما لهذا جمع موقع Gentleman’s Gazette بعض النصائح لتصبح قادرا على الاعتذار بشكل محترف.

    1. الاعتراف بالخطأ فضيلة

    هناك رأي سائد أن الاعتذار هو علامة ضعف، لكن هذا الأمر غير صحيح فعدم الاعتراف بالخطأ يدل على هشاشة شخصيتك، فستبدو وكأنك شخص لا يقدر على تحمل مسؤولية شيء.

    بالإضافة إلى ذلك عدم الاعتذار يظهر أنك تقدر مشاعرك أكثر من مشاعر الآخرين، أما الاعتذار فهو بالطيع يتطلب عملا نفسيا شاقا، وهو في النهاية دليل أنك شخصية قوية.

    2. للاعتذار فوائد عدة 

    منها أنك ستتعلم كيف تتعامل مع الآخر بطريقة أكثر تهذيبا وتتعرف على الأمور المهمة للشخص الآخر ولك في أي علاقة، وهذا يخلق توازنا بين احتياجاتك واحتياجات الآخرين، ويصفي الأجواء في المحن الصعبة عبر تواصل صريح وصادق. وبعد الاعتذار سيتمكن الأشخاص من تجاوز الموقف الصعب.

    كيف تعتذر بشكل مهذب 

    1. أنصت: لا تبدأ بالدفاع عن نفسك خلال المشاجرة، لكن أنصت إلى الآخر، فلا أحد في الحقيقة يستطيع مشاركة رأيك في أمر ما مئة في المئة، لأن سبل التفكير تختلف، وعليك أن تستمع إلى وجهة نظر الآخر.

    ومع الإنصات ستتمكن من فهم واستيعاب الوضع أكثر والمضي قدما وستصل إلى الأسباب الجذرية التي تسببت في الهجوم في المقام الأول. 

    2. اعتذر فورا: لا تطل الاعتذار عند الخطأ والاعتذار الشخصي هو أفضل أسلوب، والخيار الآخر هو أن تعتذر هاتفيا والخيار الثالث أن تكتب رسالة وهو الملاذ الأخير في حال لم تمتلك بدائل أخرى.

    3. الصدق هو المفتاح: يجب أن تركز صياغة الاعتذار على التصرفات الخاطئة، فلا تقول أعتذر "أنك تشعر هكذا"، بل الأفضل أن تقول "أعتذر عمّا اقترفته". ولا تضف قيوداً لغوية إلى اعتذارك مثل: "أعتذر ولكن.." فسيقلل ذلك من مصداقية اعتذارك، وقد تزيد بهذا من احتمالية أن تلقي اللوم على طرف آخر وهو ما تحاول أن تتجنبه. 

    لكن في حال أن الموقف حصل ليس بسببك وحدك، عليك أن تعترف أن كل ما جرى ليس خطأك وحدك، ورغم ذلك أن تعتذر. 

    وبالخلاصة: ابدأ بالاعتذار، ثم اشرح لماذا وكن صادقاً. ولو كنت ترغب، يمكنك أن تضيف ما هي خطتك في المستقبل لتجنب الوقوع في مواقف مماثلة. 

    4. ماذا يحدث بعد الاعتذار: لا تتوقع أن يعتذر الشخص أيضا بدلاً من ذلك، تعهّد بأن تكون أنضج وأنك ستتجنب ارتكاب نفس الخطأ مجدداً.

    انظر أيضا:

    "اعتذار ووعد".. ترامب يكشف تفاصيل رسالة جديدة من زعيم كوريا الشمالية
    "الاعتذار مش كفاية"... أول تعليق من محمد الشناوي على خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019
    هكذا رد علاء مبارك على شخص طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده
    الكلمات الدلالية:
    خطأ, اعتذار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك