شاهد... امرأة نظرت لصورتها بالصدفة لتكتشف مفاجأة خطيرة

اكتشفت سائحة بالصدفة، إصابتها بسرطان الثدي بفضل صورة التقطتها بكاميرا حرارية خلال زيارتها لمعلم سياحي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة.

ووفقا لموقع "جلوبال نيوز"، كانت البريطانية بال جيل في رحلة وقررت التقاط صورة حرارية أثناء زيارة المعلم السياحي المعروف بالحيل البصرية "كاميرا أوبسكيورا".

وانتبهت جيل إلى تغير لون صدرها الأيسر، لتجري بحثا عرفت منه أن الكاميرات الحرارية يمكن استعمالها في تشخيص السرطان.

Thermal Camera at Museum Spots Woman’s Breast Cancer https://t.co/eSJRijJrlf pic.twitter.com/tqPXNI6uap — Techaai (@techaai_tech) October 25, 2019

وقررت جيل، زيارة الطبيب ليخبرها بأنها مصابة بمرض سرطان الثدي، لكن لحسن الحظ في مراحله الأولى.

وتستخدم الكاميرات الحرارية لقياس درجة حرارة سطح الجلد دون إشعاعات، وبما أن الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة لتدفق الدم فيها أسرع ترتفع درجة حرارة الجلد فوقها ويتغير لونها عند التصوير الحراري.