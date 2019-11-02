متى يظهر "شبح الجبال"... صور

كان يعتبر "شبح الجبال" مخلوقا خارقا يدعى الرجل الكبير الرمادي، وقد تبين في زمننا هذا أن الشبح هو في الواقع ظاهرة طبيعية ناتجة عن انكسار أشعة الضوء عند النظر نحو قمة جبل.

وتحدث ظاهرة "شبح الجبال" (شبح بروكن) عادة في وقت الضباب ويمكن أن تراها حين تقف أعلى الجبل والشمس تشرق من ورائك، حيث يظهر ظل محاط بقوس قزح.

وغالبا ما يكون الشبح أكبر من الشخص الذي يراقبه مما يعطي انطباعًا بوجود نوع من المخلوقات الرمادية العملاقة، ويستطيع الشبح أن يتحرك أحياناً بشكل مفاجئ بسبب تحرك طبقة السحب واختلاف كثافة السحب.

Brocken spectre on Bidean nam Bian, Glencoe yesterday. pic.twitter.com/tziwS2qfSx — Carol Purcell (@Radioapparat) November 18, 2018

ونشأ مصطلح شبح بروكن في ألمانيا وبروكن هي أعلى قمة على جبال هارز وغالبا ما يغطيها الغيوم أو الضباب.