فنانة عربية تعلن إصابتها بالسرطان

فاجأت فنانة عربية جمهورها ومتابعيها بإعلان خضوعها لعملية جراحية في الرأس في فرنسا، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان.

وشاركت الفنانة الجزائرية الشهيرة ريم غزالي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، صورة لها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، وذلك بعد الجراحة التي خضعت لها، وظهر إلى جانبها في الصورة شقيقها.

وعلقت "غزالي" على الصورة: "أول مرة أغادر الغرفة واستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة... وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة".

View this post on Instagram Shokran Rebi yahfdkoum..... A post shared by Rym Ghezali ريم غزالي (@rym_ghezali_officialaccount) on Oct 28, 2019 at 3:07pm PDT

وأضافت غزالي أن زوجها نبيل الذي ينتظر الحصول على التأشيرة للحاق بهم، لم يصدق خروجها من الغرفة إلى الحياة".

وأضافت: "لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددا على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة... أكثر من شهرين في الظل بعيدا من الضوء ليس بالأمر الهين، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك... الحمد لله على كل شيء... شكرا لمن كلف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى... شكرا لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني... شكرا لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين... كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام".