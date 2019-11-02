نجل أحمد السقا يكشف عن الملصق الدعائي لأحدث أفلام والده (صورة)

كشف نجل الممثل المصري، أحمد السقا، عن الملصق الدعائي لأحدث أفلام والده.

وشارك ياسين أحمد السقا الملصق الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يحمل اسم "العنكبوت".

وانتقل أحمد السقا إلى مدينة "الأقصر"، مع فريق عمله بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، من أجل تصوير مشاهد منه هناك، بحسب تقارير مصرية محلية.

View this post on Instagram 🤲🏻🖤 A post shared by ياسين احمد السقا (@yaseinelsaka) on Nov 1, 2019 at 10:48am PDT

ويشهد فيلم "العنكبوت" على لقاء فني جديد بين أحمد السقا والفنانة المصرية منى زكي، اللذان شكلا ثنائيا ناجحا على شاشة السينما، بعد بطولتهما سويا لأفلام "أفريكانو" و"عن العشق والهوي" و"تيمور وشفيقة" و"من 30 سنة".

ويشارك في بطولة الفيلم ظافر العابدين، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي والفنانة ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ومن المتوقع طرح فيلم "العنكبوت" بدور العرض السينمائية، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أن آخر أفلام أحمد السقا، "هروب اضطراري" الذي طرح في عام 2017، وشارك فى بطولته أمير كرارة، وغادة عادل، وباسم سمرة، ومصطفى خاطر، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.