بالفيديو... خطأ يفسد احتفال هولندا بتسلمها أول طائرة مقاتلة طراز "إف-35"

وعندما حان وقت التقليد المتعارف عليه، باستقبال الطائرة عبر رشها بالمياه، فوجئ الحاضرون وأعضاء القوات الجوية الملكية الهولندية في قاعدة ليوفاردن الجوية، بإطلاق الرشاشات رغوة كثيفة بدلا من المياه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
Wat een moment. Eindelijk in Nederland. Prachtig onthaal onder grote belangstelling. Gefeliciteerd @Kon_Luchtmacht @VlbLeeuwarden @dennisluyt #f35naarNl pic.twitter.com/yvHMtigrhq— Ank Bijleveld (@MinBijleveld) October 31, 2019
وتبين لاحقا أن الفنيين بالقاعدة اضطروا للتعامل مع حريق سابق، وغفلوا عن تحويل دفع الرشاشات من الرغوة المضادة للنيران إلى المياه.
ولم يتضح بعد إذا ما أضرت الواقعة بالطائرة الجديد أم لا، غير أنه من الممكن أن تحدث مثل تلك الرغوة ضررا بالمزايا الخارجية للطائرة المقاتلة كإفساد طلائها المتميز بامتصاص شعاع الرادارات.
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