بالفيديو... خطأ يفسد احتفال هولندا بتسلمها أول طائرة مقاتلة طراز "إف-35"

تسبب خطأ ساذج، في تحويل الاحتفال الخاص باستقبال سلاح الجو الملكي الهولندي لأول طائرة أمريكية مقاتلة من طراز "إف-35" إلى أضحوكة.

وعندما حان وقت التقليد المتعارف عليه، باستقبال الطائرة عبر رشها بالمياه، فوجئ الحاضرون وأعضاء القوات الجوية الملكية الهولندية في قاعدة ليوفاردن الجوية، بإطلاق الرشاشات رغوة كثيفة بدلا من المياه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبين لاحقا أن الفنيين بالقاعدة اضطروا للتعامل مع حريق سابق، وغفلوا عن تحويل دفع الرشاشات من الرغوة المضادة للنيران إلى المياه.

ولم يتضح بعد إذا ما أضرت الواقعة بالطائرة الجديد أم لا، غير أنه من الممكن أن تحدث مثل تلك الرغوة ضررا بالمزايا الخارجية للطائرة المقاتلة كإفساد طلائها المتميز بامتصاص شعاع الرادارات.