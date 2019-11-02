تويتر يحظر كافة حسابات قناة المنار التابعة لـ "حزب الله"

أعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" أن شركة "تويتر" قامت بإغلاق حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي تضم أكثر من مليون متابع.

أعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" أن شركة "تويتر" قامت بإغلاق حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي تضم أكثر من مليون متابع.

وحظرت الشركة، اليوم السبت، صفحة القناة الرئيسية والتي تبث باللغة العربية، باللإضافة إلى الصفحات التي تبث باللغة الفرنسة والإسبانية والإنجليزية.

وترفق شركة "تويتر" الحسابات المغلقة عادة بعبارة تقول فيها أنه "تم التبليغ عنها على اعتبار أنها تخرق قواعدنا المرتبطة بالإساءات" أو أنها "تنتهك قوانين تويتر".

وتباينت ردود أفعال الشارع اللبناني حول قرار الشركة، فيما عبر بعض الناشطون على "تويتر" عن تضامنهم مع القناة، معتبرينها "صوت الحق".

لأنها صوت المقاومة .. حاصروها في الفضاء

واقفلوا حساباتها .. رغم كل ذلك ستبقى #قناة_المنار #شعلة_لن_تنطفئ pic.twitter.com/K0sYo3lzBs — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) November 2, 2019

وأرسل أعضاء من الكنغرس الأمريكي، الشهر الماضي، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لتويتر، طالبوه من خلالها بإزالة حسابات ومحتويات "منظمات إرهابية كحماس وحزب الله، من بينها قناة المنار باللغة الإنجليزية، ابتداء من أول نوفمبر"، بحسب موقع "سكاي نيوز".

تويتر يغلق حساب قناة المنار . . .



نحن منعرف انو معركة المقاومة مش بس عالأرض ، انما بكل الميادين ومن ضمنها الإعلام ومواقع التواصل. .



بس شو ما عملتوا صوت المقاومة حيضل عالي وقوي ويصدح بكل العالم وكلنا #قناة_المنار pic.twitter.com/yqCIYNpx9I — ملاك وهبي / حساب جديد / (@wehbimalakk) November 2, 2019

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