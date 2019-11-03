سيدة تحتال على 3 آلاف شخص وتتحصل منهم على 28 مليون دولار والشرطة تلاحقها

تلاحق الشرطة التايلاندية امرأة تبلغ من العمر 28 عاما متهمة بالاحتيال على 3 آلاف شخص، وتحصلت منهم على مبلغ يقارب الـ28 مليون دولار أمريكي.

المواطنة التايلاندية المعروفة باسم وانتاي تيبافيث، تمكنت من الاحتيال على 3 آلاف شخص، من خلال مشروعها المعروف باسم "سلسلة بونزي"، حيث قدمت ضمانات بأرباح تصل لـ93 في المئة للمستثمرين.

وكانت تقوم بالاحتيال رفقة زوجها البالغ من العمر 20 عاما، حيث استطاع الاثنان إقناع المستمثرين بالأرباح الخيالية.

وقامت بافتتاح متجر للذهب من أجل جذب زبائنها بالغضافة لنشرها على مواقع التواصل صورا تظهر حياتها الفارهة.

وقال بياسيري واتاناوارانكوم، مدير وحدة الجرائم المالية بقسم التحقيقات الخاصة التايلاندي "إن كانت ستهرب، فعليها أن تهرب بمنزلها كاملا. لأن التقادم في هذه القضية يكون بعد مرور 20 عاما.

وفي حال أقدم أي شخص على نقل أو سحب أموالها، فسيظهر ذلك كدليل بالنسبة لنا".

وقامت السلطات بتجميد أصول تيبافيث في الوقت الذي لا تزال الشرطة تطاردها لإلقاء القبض عليها.