هاتف "هواوي" الجديد يحقق أرباحا خيالية في أول دقيقة من طرحه في الأسواق

بسعر يبدأ بحوالي 700 دولار أمريكي أطلقت شركة "هواوي" الصينية هاتفها الجديد "هواوي Mate 30 5G" للبيع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني في السوق الصينية.

حقق الهاتف الجديد للشركة الصينية، والمعروف باسم "Huawei Mate 30 5G" أرباحا خيالية بعد دقيقة واحدة من طرحه في السوق الصينية.

حيث بلغت إيرادات الشركة من طرح الهاتف 140 مليون دولار في أول دقيقة بعملية البيع.

أعلنت هواوي اليوم بيع 100 الف هاتف من سلسلة هواتف Mate 30 5G خلال دقيقة واحدة.#Huawei #Mate305G pic.twitter.com/HcfzTHAw70 — سعودي اندرويد (@SaudiAndroid) November 1, 2019

ويبدأ سعر الهاتف بحوالي 700 دولار، في الوقت الذي قامت فيه "هواوي" بطرح إصدارات جديدة من الهواتف التي تعمل على شبكة "5G"، كهواتف Huawei Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G

يصل سعر الهاتف الجديد مع ذاكرة 8/128 غيغابايت، إلى 706 دولار، والهاتف الذي يحتوي على ذاكرة 8/256 غيغابايت إلى 777 دولار.

وتلقى منتجات الشركة رواجا كبيرا في السوق الصينية حيث تم الإعلان في وقت سابق عن بيع عدد من الأنواع بشكل كامل في السوق.