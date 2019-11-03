بالفيديو... دجاجة تبيض بيضة من دون قشرتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لدجاجة تبيض بيضة من دون قشرتها.

وجاء في التعليق على مقطع الفيديو الذي نشر على موقع "ريديت"، "دجاجة تبرز بيضة من دون قشرتها، قامت أختي بالتقاط الفيديو بشكل مفاجئ على كاميرتها".

ثم كتب أحدهم في التعليقات: عادة هذا يعني أن هناك نقص في الكالسيوم.

وأضاف آخر: يمكنك إطعام الدجاج بقشرة قديمة للبيض للحفاظ على مستوى الكالسيوم.

وعلق المستخدم سانشاين: عليك إضافة قشرة المحار إلى طعامها، ويمكن أن تجد قشر المحار المكسر في أي متجر لغذاء الحيوانات.

وكتب هاي كاليبر ميتش: ربما تكون الدجاجة يافعة، فمن الشائع جدا أن تبيض الدجاجة في سن مبكرة بيض من دون القشرة.