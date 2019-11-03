امرأة تدخل في حالة غيبوبة بسبب قطة

دخلت شيرلي هاير من مدينة بريستول البريطانية في غيبوبة بعد أن خدشتها قطتها التي تدعى تشان.

كانت المرأة البالغة 65 من العمر تعمل في حديقتها عندما خدشت القطة يدها ما تسبب في دخول بكتيريا سامة في الجرح، بحسب صحيفة "ميرور".

Cat scratch fever is fairly common.. sad to see Sepsis is so prolific these days too .. https://t.co/bovyqgfyCB — Diana Cameron 🐕 (@FlatCoatMama) November 3, 2019

وأحمر الجرح بسرعة ثم شعرت شيرلي بدوار وفقدان الشهية وآلام عضلاتها. وبعد بضعة أيام، بدأ يسود لون الذراع.

وتم نقل شيرلي إلى المستشفى وتشخيصها بمرض الإنتان والصدمة الإنتانية وفشل الأعضاء الداخلية والالتهاب الرئوي والتهاب اللفافة النخرية (العدوى التي تسببها البكتيريا Streptococcus pyogenes أو Clostridium perfringens).

واضطر الأطباء لوضع المرأة في غيبوبة اصطناعية لمدة خمسة أيام وقطع جزء من سطح الذراع التالف. في المجموع، أمضت الإنجليزية أكثر من شهرين في المستشفى.

وقالت شيرلي للصحفيين، إنها اشترت تشان مقابل 400 جنيه استرليني عندما كان عمره عشرة أشهر، وأضافت: "لم يكن لطيفًا أبدًا وكان يهاجمني دائما، وعندما كبرت تشان أصبحت أكثر عدوانية". وبعد خروجها من المستشفى، أعطت شيرلي القطة لإحدى بناتها. وأوضحت "بعد ما حدث، لم أعد أريد رؤيتها".