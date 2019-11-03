سائق يتحول إلى مليونير بسبب هدية من محطة وقود

أهدت بائعة في محطة وقود، السائق تشينموي ديب روي، بطاقة يانصيب فورية ربحت مليون دولار كندي.

ووفقا لصحيفة "نيوز جازيت"، أضطر السائق للتوقف والتزود بالوقود في مدينة ساسكاتون، وقام بشراء بطاقة يانصيب، وحصل على بطاقة ثانية كهدية من المحطة.

'It would be nice if it was one of our regulars,' said Christie Norton, assistant customer service manager at the Tilton County Market, which gets a $10,000 bonus for selling the $1 million ticket. https://t.co/SbG7wAXFiz — The News-Gazette (@news_gazette) October 31, 2019

وربحت البطاقة التي اشتراها مبلغ 10 دولارات كندية، بينما ربحت البطاقة الأخرى مليون دولار كندي.

وأوضح روي أنه يخطط لتسديد ديونه، والمتبقي من الجائزة سيخصصه لتعليم أطفاله، مؤكدا أنه لا ينوي ترك عمله.