عقب الحكم على سمية الخشاب بالسجن بسببه... تعليق مفاجئ من أحمد سعد

وقال سعد عبر حسابه على "إنستغرام" اليوم الأحد: "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر. أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية".
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برغم كل ما اثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وانا الآن خارج مصر اوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية الا انني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها اعلام الفلس والإثارة .، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف .، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
وتابع "إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة والافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
يذكر أن أحمد سعد اتهم طليقته الفنانة سمية الخشاب بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه في وقت سابق.
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