عقب الحكم على سمية الخشاب بالسجن بسببه... تعليق مفاجئ من أحمد سعد

فاجئ المطرب أحمد سعد، طليق الفنانة سمية الخشاب، الجماهير بردة فعله حول القرار الذي صدر عن محكمة مصرية بحبسها ثلاث سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد.

وقال سعد عبر حسابه على "إنستغرام" اليوم الأحد: "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر. أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية".

وتابع "إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للاسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة والافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

يذكر أن أحمد سعد اتهم طليقته الفنانة سمية الخشاب بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه في وقت سابق.