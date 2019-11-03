تعرض لعدة طعنات... العثور على "حلاق رونالدو" مقتولا في سويسرا

فوجئ عامل نظافة، بجثمان مصفف الشعر الشهير، ريكاردو ماركيز فيريرا، مقتولا، داخل غرفته بأحد الفنادق في سويسرا.

وعثر على الجثة داخل فندق سويسري، وهو مصفف الشعر، الذي يعمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال عامل النظافة، الذي اكتشف الجثة، إنه فوجئ بجثمان فيريرا ممددا على السرير، بعدما تعرض لطعنات نافذة عدة، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

ومصفف الشعر، الذي كان يعمل مع رونالدوا، هو من جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو.

وارتبط اسمه بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.

وتحقق السلطات السويسرية في ملابسات الحادث، للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة، بينما أمسك المحققون بخيط مهم، عندما أبلغ نزلاء بالفندق أنهم سمعوا ضجيجا يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.