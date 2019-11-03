العثور على ثعبان نادر ظل مختفيا لمدة 172 عاما... فيديو وصور

عثر أستاذ بجامعة سنغافورة على ثعبان أعمى مخطط لم تتم مشاهدته في البلاد منذ أكثر من 172 عاما، داخل محمية "بوكيت تيما" الطبيعية.

ووفقا لصحيفة "ستراتس تايم" السنغافورية، وضع الثعبان المخطط والشبيه بالديدان والذي يبلغ طوله أكثر من 50 سنتيمترا البيئي، تغير من "غير محدد" إلى "موجود"، عقب تسجيل وجوده.

وقال أحد المسؤولين بالمحمية: "كان من غير المتوقع العثور عليه في سنغافورة لأنه من الأنواع غير المألوفة حتى في ماليزيا، ما زلنا لا نعرف العدد الحالي له أو كيفية تواجده في سنغافورة.

SG BioD Records [65-80]: This might look like a nondescript piece of plastic, but it is actually the first lined blind snake found in Singapore after 172 years!



Read more: https://t.co/5yMD70ISQJ



Photo by Kelvin Lim. pic.twitter.com/SHzScJun1q — LKCNHM (@lkcnhm) October 31, 2019

وأوضح المسؤول أن هذا الثعبان يميل للاختباء في الجحور داخل التربة الإستوائية الناعمة بحثا عن فرائسه من اللافقاريات، وبالتالي يقضي كامل حياته تحت الأرض.

كانت الأفعى العمياء شوهدت آخر مرة في عام 1847، وكان من الصعب العثور عليها حتى أنها اختفت من السجلات الرسمية، ولم ترد في مسح المجلس الوطني لعام 2015 لاستشكاف الزواحف والبرمائيات في محمية "بوكيت تيما".