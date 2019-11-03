بالفيديو.. ساحر يخترق هاتف إعلامي مصري على الهواء ورد فعل غير متوقع

استطاع ساحر أن يخترق هاتف إعلامي مصري على الهواء ومعرفة بعض التفاصيل في مفاجئة لم يتوقعها.

واستضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، الساحر عزام عزام.

وطلب عزام من الليثي أن يفتح هاتفه المحمول، ويفتح أي دردشة "شات" مع شخص من العاملين بالقناة دون الإفصاح عن اسم هذا الشخص، وبعد قيام الإعلامي بهذا الأمر، فاجئه الساحر بأن الـ"شات" الذي فتحه مسجل على هاتفه باسم "محمد جاوزي النهار".

ثم وضع الساحر قليلا من الشاي المجفف على ورقة بيضاء، وحولها إلى اسم "محمد جازوي النهار"، لينفعل الليثي على الهواء ويطلب إيقاف التصوير قائلا: "ثانية واحدة.. وقف التصوير..لا لا".

وعقب الليثي على ما حدث قائلا: "متقوليش خفة يد.. ده انت مجهز اسمه.. اللي بيحصل دلوقتي مفيهوش أي منطق، ليرد عليه "عزام" قائلًا: "ده اسمه خفة يد وذكاء".