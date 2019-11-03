يوما واحدا... حقيقة زواج صباح من رشدي أباظة وخيانتها لسامية جمال

كشفت المطربة جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، حقيقة زواج الشحرورة من الفنان الراحل رشدي أباظة، وخيانتها لصديقتها الفنانة سامية جمال.

وقالت جانو، خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "cbc"، إنها تزوجت رشدي أباظة 3 أشهر، وليس يوما واحدا كما يذاع.

وتابعت أن رشدي أباظة كان في هذه الفترة متزوج من الراحلة سامية جمال، والتي كانت صديقة مقربة لصباح، إلا أنه كذب على صباح، وأكد لها أنه طلقها فتم زواجهما.

وأكدت جانو أنه تم طلاقهما بعدما عرفت صباح أنه لم يطلق سامية جمال.

وأوضحت أنها كانت حزينة جدا؛ لأنها كانت تحبها، وأنها ظلت سنتين لا تتحدث مع رشدي أباظة، حتى سامحته، وزارته وهو مريض في المستشفى على الرغم من رفضه أن تشاهده وهو مريض.