بعد قرار منعه من الغناء.. محمد الشرنوبي يكشف مصير حفله القادم

رفض المطرب محمد الشرنوبي التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قال الشرنوبي إنه ليس لديه أي تعليق على قرار النقابة بمنعه عن الغناء.

وبسؤاله عن أن القرار سيمنعه من إحياء حفله الغنائي يوم 11 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ، أكد الشرنوبي أنه سحيي الحفل كما هو مقرر، وأن القرار لن يمنعه من إحياء الحفل.

ويأتي ذلك بعد نزاع أمام النقابة منذ عدة أشهر، بعد شكوى المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

وبناء على المستندات المقدمة من كل منهما، خلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، قد أعلنت في جدول فعاليات المهرجان أن محمد الشرنوبي سحيي حفل يوم 11 نوفمبر المقبل مع المطربة السورية فايا يونان والمطربة الشابة كارمن سليمان، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.