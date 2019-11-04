صورة... محمد رمضان يتذكر أيام "النط في الأتوبيس" وهو ينتظر "الرولز رويس"

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صورة جديدة، أحدثت حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفها البعض بأنها نوع من "التكبر".

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة يقف فيها غير مبتسم، وتذكر فيها ما وصفه بـ"أيام النط في الأتوبيس"، وهو ينتظر سيارته "الرولز رويس".

وأشار محمد رمضان إلى أنه يتذكر أيام ذهابه إلى المدرسة عندما كان يدرس في الثانوية العامة، عندما كان ينتظر "النط" في الأتوبيس، وكان سعيدا ضاحكا من كل قلبه.

ثم تحدث أنه حاليا يقف نفس الوقفة تقريبا، لكنه حاليا مهموم ولا يضحك مثل الماضي.

وذكر محمد رمضان أنه لو تخييره بين الأمس والآن، لاختار الوقت الحالي، مضيفا "ربنا يديمها نعمة، ثقة في الله نجاح".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أطلق قبل أيام أغنية "سلطان"، عبر قناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، والذي حقق نحو 8.5 مليون مشاهدة في وقت قياسي.

وشاركت الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، المطرب المصري في الفيديو والتي جسدت دور السلطانة.

ويستعد محمد رمضان لتصوير مسلسل البرنس خلال الفترة المقبلة، والذي يشارك من خلاله في شهر رمضان.