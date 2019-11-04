بالفيديو... سمية الخشاب: أحمد سعد هددني باستئجار رجل

استنكرت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، البيان الذي أصدره طليقها، المطرب المصري، أحمد سعد، أمس الأحد، بشأن صدور حكم بحبسها بسبب شيك من دون رصيد.

وردا منها على وصف سعد للحكم الصادر بأنه "خطأ إجرائي" وقع دون علمه وهو خارج البلاد، أكدت سمية الخشاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، من تقديم لميس الحديدي، أنها حررت له الشيك، وطلبت منه أن يتمهل في صرفه حتى تعود إلى مصر، وتقوم بعمل إيداع في حسابها، لكنه لم ينتظر وحصل على رفض من البنك للشيك، ورفع به القضية دون أن تدري، رغم أنه كان هناك وسطاء بينهما لحل الأمر وديا ولم يخبرهم بأنه رقع قضية ضدها.

وكان أحمد سعد قال عبر حسابه على "إنستغرام" أمس الأحد: "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر. أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق علي التسوية بنفوس راضية".

وكشفت سمية الخشاب للبرنامج أن أحمد سعد هددها باستئجار رجلا سيعطيه مليون جنيه من أجلها، متسائلة عن مهمته، فهل سيخطفها مثلا لكي يجبرها على توقيع شيكات أم سيقتلها.

وقالت سمية الخشاب في مداخلتها الهاتفية أنها امرأة مسالمة لا تؤذي أحدا، وبعد تصاعد الأزمة مؤخرا، أدت صلاة استخارة قررت بعدها ألا تتنازل عن حقوقها لطليقها.

وأضافت: "قضيتي ليست قضية فنانة مع طليقها الفنان، وإنما هذه قضية كل امرأة مصرية تتعرض لضغوط وإهانة ويتم سلب حقوقها، هذه قضية المرأة العربية التي تتعرض للعنف".

وعن موقف أسرة أحمد سعد من الأزمة، قالت سمية: "لا أعرف أهله سر صمتهم عليه، فشقيقه الممثل عمرو سعد مهتم بحياته فقط، ولم يفكر في الاتصال بشقيقه لكي يطمئن عليه، فهم مهملين له ولا يستطيع أحد منهم أن يسيطر على وضعه، حتى شقيقه الكبير الدكتور سامح الذي يعمل في مستشفى 57357 أخبرني أن الطحال لا يشكل أهمية في الجسم"، في إشارة منها إلى خضوعها لعملية في الطحال، بعد اعتداء طليقها عليها".

واختتمت سمية الخشاب حديثها بأنها لن تتنازل عن حقوقها، ولديها ثقة كبيرة في القضاء المصري أن يعيد إليها حقها، قائلة: "سأطالب بحقوقي كلها، أهمهم دمي الذي لن يذهب هدر، فأنا لست متوعبة كيف أفقد طحالي من أجل شهص مستهتر ومتهور".

يذكر أن أحمد سعد اتهم طليقته الفنانة سمية الخشاب بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه في وقت سابق.