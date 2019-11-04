بالصور... اكتشاف أقدم "قاتل" في العالم

توصل الغواصون إلى اكتشاف أسنان أضخم سمكة قرش ما قبل التاريخ في العالم.

وتم العثور على 13 سنا ينتمي إلى 3 فصائل من الأسماك، في المكسيك، من بينها للقرش الضخم المعروف باسم "الميغالودون"، الذي عاش قبل 2.5 مليون عام، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت الأسنان ملتصقة في حوض داخلي في وسط المكسيك، وقال أحد الغواصين لوسائل الإعلام المحلية: "كنا ننظر إلى الجدار أثناء غوصنا، وفجأة لمحت شيئا صغيرا، فاقتربت منه واكتشفت أنه سنا، ويبدو أنه ينتمي إلى سمكة المنشار".

أيضا من بين الحفريات التي تم اكتشافها في الحوض الداخلي بخليج المكسيك، فقرات متحجرة ربما كانت تنتمي إلى حيوان منقرض، وكذلك عظام بشرية متحجرة.

Teeth of world’s largest prehistoric shark that lived over 2.5 million years ago found in Mexico https://t.co/e4UHCfXB6X pic.twitter.com/tuydTZwQeD — Times of News Europe (@TimesEurope) November 1, 2019

وعاشت سمكة قرش الميغالودون بين 15.9 و 2.6 مليون عام مضى، وتعتبر واحدة من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة في تاريخ الفقاريات، ويصل طولها يصل إلى 59 قدما (18 متر).

ومن المعتقد أن ذلك الوحش القاتل يبدو نسخة ضخمة من سمك القرش الأبيض الكبير، ويصل وزنه 100 طن.

멕시코 유카탄은 바다 밑에 있었다?...세계 최대의 선사시대 상어이빨 발견 VDIEO: Teeth of world's largest prehistoric shark that lived over 2.5 million years ago found in inland underwater sinkhole in Gulf of Mexico https://t.co/hHuutOqOCq — Ki Chul, Hwang 황기철 (@conpaper) November 3, 2019

ويتسم شكل أسنان "الميغالودون" بأنها مثلثية، ويبلغ طولها حوالي 8 بوصات (20 سم) بطول قطري.

وينتج فم سمكة "ميغالودون" قوة ضخمة، تصل من 10.8 إلى 18.2 طن.

وتم وصف القرش العتيق بأنه حيوان مفترس فائق، لأنه يمكنه السباحة بسرعة عالية وقتل مجموعة واسعة من الفرائس مثل السلاحف البحرية والحيتان بسرعة بواسطه فكه القوي.