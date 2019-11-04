بالفيديو... فنانة كويتية تجري عملية تجميل غريبة

وكشفت الفنانة أمل العوضي، من داخل عيادة التجميل، وعبر مقطع مصور على "سناب شات"، عن رغبتها في إجراء عملية تطويل الأنف، وذلك لكونها لا تحب الأنف الصغير.

وقالت: "سوف نقوم بتطويل الأنف قليلا".

وبعد خضوعها للعملية، عرضت "العوضي" النتيجة في مقطع مصور آخر، أكدت فيه أن الجراحة كانت سهلة وبسيطة جدا وغير مؤلمة، ووجهت الشكر إلى الطبيب الذي أجراها.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور، الذي تظهر فيه أمل العوضي، معبرين عن اندهاشهم من هذه العملية الصادمة، خاصة أن الفنانات عادة يلجأن لتصغير ونحت ورفع الأنف وليس إلى تطويله.

وتساءل آخرون عما إذا كانت هذه العملية ستصبح آخر صيحات التجميل بين الفنانات.