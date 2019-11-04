محاكمة سعودي متهم بتهريب مخدرات إلى مصر

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، قررت النيابة حبس المواطن ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادما من إحدى الدول الأوروبية.
وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزنه واحد كيلو جرام، و1044 قرص لعقار الإكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنها 370 جراما، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنها 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفي محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته للجنايات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)