محاكمة سعودي متهم بتهريب مخدرات إلى مصر

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر بمصر، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم على مواطن سعودي الجنسية متهم، بجلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا بمطار الغردقة.

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، قررت النيابة حبس المواطن ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادما من إحدى الدول الأوروبية.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوى، تم ضبط المتهم حال وصوله البلاد.

وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزنه واحد كيلو جرام، و1044 قرص لعقار الإكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنها 370 جراما، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنها 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته للجنايات.