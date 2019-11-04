الفاشنيستا "بدور البراهيم" تعتذر عن دعمها لرجل أهان المرأة ... فيديو

قدمت الفاشنيستا السعودية، بدور البراهيم، اعتذارها للسيدات على نشرها رسالة وصلتها من رجل تغزل فيها وأهان المرأة بشكل عام، الأمر الذي أثار ضدها العديد من الانتقادات.

ونشرت الفاشنيستا السعودية، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق" انستغرام"، اعتذرت فيه للمرأة معربة عن أسفها تجاه اللغط الذي فهمه البعض، وقالت: ”أنا اكتشفت إني غلطانة أصلا يوم أنزل مسج زي هذه راجعت نفسي يوم أنزل مسج حق الرجال بوظتيلنا بيوتنا وكرهتينا حريمنا“.

ورغم هذا الاعتذار، لم يتوقف الهجوم ضد بدور البراهيم، حتى أن البعض تحداها بنشر صورة لها بدون مكياج أو إجراء أي تعديلات على صورها من خلال الفلتر وغيره.

وطالب آخرون الرجل صاحب الرسالة بنشر صورة له؛ كي يروا شكله لماذا يعترض على نساء منزله بهذه الطريقة التي تحمل الكثير من الأذى وعدم القبول، فيما شددّ كثيرون على أنهم لن يقبلوا اعتذار بدور البراهيم، خاصة أن المبرر الذي طرحته غير مقنع، كما أنها وجدت الوقت لنشر رسائل المتابعين لها وردهم على الرجل، ولم تجد هي الوقت للرد عليه بنفسها.