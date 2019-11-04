إلقاء القبض على ممثلة عربية شهيرة... وهذه تهمتها

أوقفت قوات الأمن التونسية، الممثلة التونسية رانية القابسي في منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية بتهمة إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت في وقت سابق، سجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 عامًا مع النفاذ العاجل بتهمة الشيكات وتأسيسها لشركة وهمية.

وتواجه رانية القابسي تهمة إصدار شيكات دون رصيد من قبل الشركة التي أسستها وأنتجت من خلالها أحد الأعمال التلفزيونية سنة 2013.

ونفت رانية في الإيقاف علمها بالحكم القضائي الصادر بشأنها وقالت إنّها تمكنت من حلّ إشكال الشيكات دون رصيد منذ أكثر من 5 سنوات.

ووعدت أن تسدد بقية الديون الباقية بذمتها، كما أن بعض الفنانين وإعلامي قناة الحوار وعدوا بالمساعدة للإفراج عنها.