بالفيديو.. سفينة تتحرك 50 مترا بعد أن علقت لقرن في شلالات نياغرا

ورصدت الكاميرات تغير موقع السفينة وانقلابها على جنبها، وتحركها لمسافة 50 مترا بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت المنطقة مساء الخميس، بعد أن ظلت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياغرا.

A barge that's been lodged in the same position above Niagara Falls for more than 100 years shifted on Oct. 31 due to strong winds.



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وتعتبر السفينة التي تحمل اسم "آيرون سكو" من أشهر معالم شلالات نياغارا، والتي بدأت قصتها عام 1918 عندما علقت على بعد 600 متر من منحدر الشلال الأكبر في العالم، بعد أن انفجر محركها البخاري لتشهد المنطقة واحدة من أكثر جهود الإنقاذ دراماتيكية في تاريخ نهر نياغرا خلال يوم 6 أغسطس/آب 1918.

وبحسب الخبراء، وفي حال لم تتوقف العواصف ستستمر السفينة بالتقدم لتقترب من السقوط في الشلالات، وسيتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الجميع في حال حدوث ذلك، بحسب موقع"نياغرا بارك".