هيكل عظمي زاحف يظهر فجأة في شوارع مكسيكو سيتي... فيديو

ويظهر في الفيديو، هيكلا عظميا، مصنوع من الورق المقوى، يخرج من وسط الحطام، بناه سكان المدينة احتفالا "بيوم الموتي" ليوحي بأنه يحاول الخروج من تحت الأرض.

ويحتفل المكسيكيون يومي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، من كل عام "بيوم الموتي" ويعتقد الأهالي أن الموتى يهبطون إلى الأرض في هذا اليوم، حيث تجتمع الأسر لتكريم موتاهم، مرتدين ملابس خاصة ليسيروا في موكب "كاترينا" وهو اسم الهيكل العظمي الذي قام برسمة، رسام الكاريكاتير المكسيكي، جوزيه جوادلوب بوسادا، قبل أكثر من 100 عام، بحسب موقع "بي بي سي".